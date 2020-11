Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Loïc Perrin conseille Christophe Galtier pour son avenir !

Publié le 27 novembre 2020 à 1h15 par T.M.

Actuellement au LOSC, Christophe Galtier est notamment évoqué du côté de l’OM ou de l’OL pour la suite de sa carrière. Interrogé sur son ancien entraîneur, Loïc Perrin lui a glissé quelques conseils.

Depuis 2017, Christophe Galtier réalise du très bon travail sur le banc du LOSC. Ayant réussi à faire des Dogues l’une des meilleures équipes du championnat, l’entraîneur français voit son travail être remarqué par d’autres clubs. Ainsi, au moment d’évoquer les noms qui pourraient remplacer André Villas-Boas et Rudi Garcia à l’OM et à l’OL, Galtier fait partie des priorités. A 47 ans, le natif de Marseille pourrait donc franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Alors que les rumeurs sont de plus en plus nombreuses concernant l’avenir de Christophe Galtier, Loïc Perrin n’a pas manqué de prendre position pour son ancien entraîneur à l’ASSE.

Attendre encore un peu avant de voir plus haut ?