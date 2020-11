Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce protégé de Puel en remet une couche sur son transfert !

Publié le 27 novembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Prêté par le Sporting Braga depuis le début de la saison, Yvan Neyou a été recruté définitivement par l’ASSE. Le joueur a fait part de ses impressions.

Performant depuis le début de la saison, Yvan Neyou a été récompensé. L’ASSE a décidé de lever l’option d’achat présente dans le contrat du joueur afin de s’attacher définitivement les services du milieu de terrain, initialement prêté par le Sporting Braga. Présent en conférence de presse le 19 novembre dernier, Claude Puel avait justifié cette décision. « On voulait montrer notre confiance à Yvan Neyou. Il a beaucoup d'humilité et il s'investit au maximum. Il ne va pas révolutionner tout tout seul mais il est très important. On n'a jamais assez d’humilité. Ce serait embêtant si ça l’empêchait de se lâcher sur le terrain. Quand on le voit sur la pelouse, il prend ses responsabilités. C’est un joueur qui a une humilité bien placée » avait déclaré l’entraîneur de l’ASSE.

« Je ne pensais pas que ça se ferait si vite »