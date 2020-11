Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut se mettre à rêver pour Giroud !

Publié le 27 novembre 2020 à 0h15 par Th.B.

Courtisé par l’OM, Olivier Giroud disposerait d’un bon de sortie pour le mois de janvier. Et Chelsea aurait déjà les critères à remplir pour que son transfert aboutisse.

Olivier Giroud fait beaucoup parler de lui dans la presse ces derniers temps. Sa situation sportive ne lui convient pas et sa volonté est claire : aspirer à plus de temps de jeu tout en restant à Chelsea. La raison ? Se mettre toutes les chances de son côté pour participer à l’Euro avec l’Équipe de France à la fin de la saison. Néanmoins, Chelsea ne semble pas être certain de pouvoir lui offrir le temps de jeu réclamé par le champion du monde tricolore. De quoi permettre à l’OM de se pencher sur la situation de l’ancien attaquant de Montpellier. Et l’OM pourrait garder espoir dans ce dossier pour une raison bien précise.

Un départ de Giroud en janvier d’actualité ?