Mercato - OM : Cette destination qui retiendrait l'attention de Christophe Galtier...

Publié le 26 novembre 2020 à 23h15 par T.M.

Ayant eu Christophe Galtier comme adjoint à l’OM, Alain Perrin estime que l’actuel entraîneur du LOSC pourrait bien continuer sa carrière du côté de l’Italie.

Christophe Galtier restera-t-il encore longtemps sur le banc du LOSC ? Sous contrat jusqu’en 2022 avec les Dogues, l’entraîneur français suscite toutefois les convoitises. En effet, grâce à l’excellent travail qu’il réalise dans le nord de la France, le natif de Marseille est notamment évoqué pour s’asseoir prochainement sur le banc de l’OM ou encore de l’OL. L’avenir de Galtier est donc au centre des discussions, et ce jeudi, pour 20 Minutes , Alain Perrin, qui avait l’entraîneur de 54 ans comme adjoint à l’OM, a évoqué une autre piste : l’Italie.

Galtier apprécié de l’autre côté des Alpes !