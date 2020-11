Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse opération de Leonardo prend forme pour cet hiver !

Publié le 26 novembre 2020 à 21h45 par T.M.

Désirant recruter Christian Eriksen, Leonardo envisagerait de proposer un échange avec Leandro Paredes. Une opération qui pourrait bien trouver grâce aux yeux de l’Inter Milan.

Alors que le mois de janvier approche, Leonardo est déjà au travail pour profiter du mercato hivernal afin d’apporter du sang neuf à l’effectif du PSG. Depuis plusieurs jours, un nom revient d’ailleurs en boucle au moment d’évoquer le recrutement parisien : Christian Eriksen. En difficulté à l’Inter Milan, le Danois serait plus proche que jamais d’un départ cet hiver. Direction donc le PSG ? Leonardo le souhaiterait et voudrait tout faire pour s’offrir l’ancien de Tottenham. En Italie, on voyait d’ailleurs dernièrement les choses en grand en évoquant une grosse opération verrait Eriksen être échangé avec Leandro Paredes.

L’Inter valide !