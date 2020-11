Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un proche de Galtier ouvre la porte à la succession de Villas-Boas !

Publié le 26 novembre 2020 à 21h15 par A.M.

Adjoint de Christophe Galtier à l'AS Saint-Etienne, Alain Blachon s'est prononcé sur une éventuelle arrivée de l'entraîneur du LOSC à l'OM. Et il ne ferme clairement pas la porte.

Christophe Galtier est probablement l'un des entraîneurs français les plus bankables du moment. Entre son travail à l'ASSE puis ses résultats impressionnants avec le LOSC, l'ancien adjoint d'Alain Perrin ne manquera pas de prétendants s'il venait à quitter le LOSC où son contrat prend fin en juin 2022. Et bien que son rêve soit d'entraîner un jour Liverpool, le natif de Marseille est régulièrement annoncé dans le viseur de l'OL et l'OM. Et forcément, Christophe Galtier a un rapport particulier avec l'OM, le club de sa ville naissance où il a d'ailleurs officié en tant qu'adjoint. Et alors que le bail d'André Villas-Boas s'achève en juin prochain, l'entraîneur des Dogues aurait dû mal à refuser une offre marseillaise.

«Je sais à quel point l’OM est vraiment son club de cœur»