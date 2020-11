Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Yazici révèle le rôle crucial de Campos dans son arrivée

Publié le 26 novembre 2020 à 19h20 par La rédaction

Arrivé à l'été 2019 dans le nord de la France, Yusuf Yazici a dévoilé le rôle important de Luis Campos, conseiller du président Gérard Lopez, dans son arrivée au LOSC.