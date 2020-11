Foot - Mercato

Mercato : Yoan Cardinale jure fidélité à l’OGC Nice !

Publié le 26 novembre 2020 à 18h40 par La rédaction

Lancé dans le grand bain en 2015, Yoan Cardinale ne dispose plus d’une place de titulaire, mais cultive le désir de rester pour la totalité de sa carrière à l’OGC Nice.