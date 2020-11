Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane sur le point de doubler le PSG dans ce dossier XXL ? La réponse !

Publié le 26 novembre 2020 à 20h00 par A.C.

Le Real Madrid, comme de nombreux autres grands clubs européens, serait l’un des adversaires du PSG dans la course à David Alaba.

C’est l’un des joueurs les plus courtisés du moment. En fin de contrat, David Alaba devrait quitter le Bayern Munich à la fin de la saison. En effet, les Bavarois ont laissé entendre récemment que les négociations pour une prolongation sont closes. Cela a donc attisé l’intérêt du Paris Saint-Germain, mais également de la Juventus, de Manchester City ou encore de l’Inter. L’international autrichien aurait toutefois un faible pour l’Espagne, ou le FC Barcelone et le Real Madrid lui font les yeux doux.

Le clan Alaba dément des contacts avec Zidane