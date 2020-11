Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce retentissante sur le dossier Alaba !

Publié le 23 novembre 2020 à 9h15 par La rédaction

À l’approche de la fin de son contrat, David Alaba ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Alors que le PSG parait en très bonne position sur le dossier, l’entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, espère bien conserver son cadre.

Le feuilleton David Alaba semble encore loin du dénouement ! L’arrière gauche, reconverti défenseur central, arrivera au terme de son contrat au Bayern Munich en juin. Et alors qu’une prolongation semblait en bonne voie, les Bavarois ont annoncé avoir mis fin aux négociations à la surprise générale. Depuis, les géants d’Europe ont flairé l’opportunité d’enregistrer la signature d’un cador gratuitement. Outre le PSG, le Real Madrid, la Juventus Turin ou encore l’Inter Milan suivraient de près le dossier. Mais l’hypothèse d’une prolongation n’est tout de même pas à exclure.

« C’est un joueur très important »