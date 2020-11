Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’issue du feuilleton Giroud bientôt connue ?

Publié le 23 novembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Insatisfait de sa situation sportive à Chelsea, Olivier Giroud intéresserait l’OM en marge du mercato hivernal. Néanmoins, l’Inter semblerait avoir pris une longueur d’avance sur le club phocéen et les autres courtisans du champion du monde.

Bis repetita pour Olivier Giroud ? Déjà lors du dernier mercato hivernal, le buteur de Chelsea avait l’intention de quitter le club londonien, ne disposant pas d’un temps de jeu assez conséquent pour avoir toutes ses chances de se montrer à Didier Deschamps afin de disputer l’Euro en fin de saison qui a finalement été reporté en juin prochain en raison de la pandémie liée au Covid-19. Malgré son rôle important dans la bonne fin de saison de Chelsea lors du restart, Giroud semble de nouveau avoir perdu les faveurs de Frank Lampard depuis le début de l’exercice. En effet, Timo Werner et Tammy Abraham lui sont préférés. Et comme l’an passé, Giroud a l’Euro en ligne de mire. Un départ cet hiver serait de nouveau d’actualité à en croire Téléfoot La Chaîne notamment. De quoi permettre à l’OM de faire irruption dans cette opération, le club phocéen étant à la recherche d’un attaquant cet hiver. Cependant, ce dossier ne devrait pas tourner en la faveur de l’OM.

La stratégie de l’Inter prend forme