Mercato - Real Madrid : Zidane prend clairement position dans ce dossier chaud

Publié le 26 novembre 2020 à 22h00 par D.M.

Après la victoire de son équipe, ce mercredi, face à l’Inter en Ligue des champions, Zinédine Zidane s’est prononcé sur l’avenir de Lucas Vazquez qui voit son contrat expirer à la fin de la saison.

Lucas Vazquez a participé activement à la victoire de son équipe face à l’Inter ce mercredi (2-0). Aligné sur le côté droit de l’attaque par Zinédine Zidane, le joueur de 29 ans a délivré une passe décisive et a réalisé une bonne prestation. Néanmoins son avenir au Real Madrid est loin d’être fixé. Le contrat de l’international espagnol expire en juin prochain, et selon Eduardo Inda, directeur d’ Ok Diario , aucune discussion n’aurait eu lieu pour évoquer un nouveau bail. Annoncé déjà proche d’un départ lors du dernier mercato estival, Lucas Vazquez garde, néanmoins, la confiance de Zinédine Zidane.

« Vazquez mérite de rester ici »