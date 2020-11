Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : PSG, Real Madrid… Tout le monde est prévenu pour l’avenir d’Erling Haaland !

Publié le 26 novembre 2020 à 19h30 par T.M.

Empilant les buts avec le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland n’en finit plus d’impressionner. Le BVB peut donc se réjouir de compter sur le Norvégien. Mais jusqu’à quand ? La question a le mérite d’être posée car les plus grands clubs européens seraient à l’affût, mais en Allemagne, on tient à ce joyau.

Cela fait maintenant un an qu’Erling Braut Haaland évolue au Borussia Dortmund, et à seulement 20 ans, l’attaquant norvégien n’en finit plus d’impressionner les observateurs. En effet, le protégé de Lucien Favre est une véritable machine à marquer des buts et à son âge, il affole déjà les compteurs. Que ce soit en Allemagne ou en Bundesliga, Haaland n’en finit plus de faire trembler les filets. Au fil des semaines, le natif de Leeds s’impose un peu plus comme la prochaine référence au poste de buteur. Cela suscite donc forcément des convoitises. Aujourd’hui, tout le monde rêve d’avoir Kylian Mbappé ou Erling Braut Haaland, eux qui sont annoncés comme les prochaines stars du football mondial. A peine donc arrivé dans la Ruhr, l’ancien de Salzbourg pourrait donc faire ses valises. Et bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2024 avec Dortmund, les rumeurs se multiplient au fil des semaines. Cela fait d’ailleurs maintenant un certain temps que le prodige de 20 ans est annoncé comme l’un des rêves du Real Madrid. Mais c’est toute l’Europe qui s’arracherait les services du joueur. En effet, selon les dernières informations de la presse espagnole, le PSG, Liverpool, Manchester United, Manchester City ou encore le Bayern Munich seraient également intéressés par Haaland. La bataille promet donc d’être rude.

« Je le vois avec nous pour longtemps »