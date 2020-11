Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès fracasse une recrue estivale !

Publié le 26 novembre 2020 à 17h15 par La rédaction

Éliminés de la Ligue des Champions après leur défaite face à Porto (0-2), l’OM n’y arrive décidément pas en Europe. Pierre Ménès ne s’est pas fait prier pour le rappeler et pointant du doigt notamment Luis Henrique.

Le chiffre 13 ne porte pas bonheur à l’OM. Éliminés de la Ligue des Champions ce mercredi après une nouvelle défaite contre le FC Porto (0-2), l’OM a enchaîné une 13e défaite de suite en Ligue des Champions, un record. Si l’équipe d’André Villas-Boas est néanmoins 6e de la Ligue 1 avec deux matches en moins, le jeu proposé par les coéquipiers de Dimitri Payet est loin de faire l’unanimité cette saison. En témoigne cette nouvelle sortie fracassante de Pierre Ménès, qui s'attarde sur la prestation de Luis Henrique, titulaire pour la première fois en Ligue des champions.

« Luis Henrique ne connaît rien du foot de haut niveau »