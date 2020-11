Foot - OM

OM - Malaise : L'énorme désillusion d'André Villas-Boas...

Publié le 26 novembre 2020 à 12h30 par A.M.

Après la nouvelle défaite de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, contre le FC Porto (0-2), André Villas-Boas s'est présenté en conférence de presse et n'a pas manqué d'afficher sa désillusion sur la campagne européenne de l'OM, d'ores et déjà éliminé de la course aux huitièmes de finale.

En s'inclinant contre le FC Porto au stade Vélodrome (0-2), l'Olympique de Marseille a définitivement dit adieu à ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pire encore, avec ce revers, le club phocéen a battu le triste record du nombre de défaites de suite en C1. Face aux Portugais, l'OM a effectivement concédé sa treizième défaite de suite dans cette compétition, et sept ans après son zéro pointé en phase de groupes, le club phocéen est lancé sur les mêmes bases. En effet, alors qu'il reste deux matches à disputer, face à l'Olympiakos et Manchester City, l'OM présente un bilan catastrophique de quatre défaites sans inscrire le moindre but, ce qui en fait la pire équipe de cette édition de la Ligue des Champions après quatre rencontres. Et après ce nouveau revers face au FC Porto, André Villas-Boas a affiché son énorme déception...

«On a touché le fond, comme vous pouvez l'imaginer»

Présent en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM était effectivement contraint de constater l'immense échec de cette campagne européenne. « On ne peut rien faire sur les treize défaites, elles sont là. On a touché le fond, comme vous pouvez l'imaginer. On avait déjà touché le fond à Porto, mais aujourd'hui, l'équipe a tout donné : l'envie, la détermination. C'est le moment d'être avec mes joueurs, de les soutenir pour leur donner confiance pour la suite. En première mi-temps le match était équilibré, mais on a eu beaucoup de malchance, comme souvent. Sur le but, la tête de Grujic sort, Kamara la contre, Steve fait un bon arrêt. Et le deuxième ballon est pour Zaidu. Ils ont eu le mérite d'aller chercher ce deuxième ballon, mais on a beaucoup de malchance. Après les changements, à la 60e, on a amélioré les choses. Payet et Dario sont bien rentrés, comme Cuisance. Il y a aussi une faute évidente sur Amavi avant que le pénalty soit sifflé. J'avais déjà alerté le quatrième arbitre en première mi-temps. Donc sur cette situation, les arbitres sont en faute. Leo a fait une grosse erreur, il n'avait pas besoin de provoquer ce pénalty. Et là, le match est fini pour nous. Après on a eu encore de la malchance avec Dario. On n'a pas marqué ce but qui nous aurait donné de l'espoir. La Ligue des champions, c’est fini pour nous. Je laisse un message de confiance à mes joueurs. On a travaillé comme jamais. Je n’ai jamais préparé deux matchs comme ceux-là dans ma vie, contre mon équipe de cœur. Mais parfois, les choses sont comme ça », assure André Villas-Boas devant les médias.

«Tout s'est mal passé dans cette compétition»