Foot - OM

OM - Malaise : Le coup de gueule de Villas-Boas après la nouvelle désillusion de l'OM...

Publié le 26 novembre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 26 novembre 2020 à 8h18

En s'inclinant contre le FC Porto (0-2), l'OM a battu le record de défaites consécutives en Ligue des Champions. Et après la rencontre, André Villas-Boas ne cachait pas son désarroi.

Ce que craignaient les supporters de l'Olympique de Marseille est arrivé. En effet, en s'inclinant contre le FC Porto au stade Vélodrome (0-2), le club phocéen vient d'enchaîner un treizième revers de suite en Ligue des Champions, ce qui n'était jamais arrivé. Un triste record qui s'accompagne d'une autre mauvaise nouvelle puisqu'avec cette défaite, l'OM est officiellement éliminé de la course aux huitièmes de finale de la C1 et devra désormais batailler avec l'Olympiakos pour une place en Ligue Europa. Avec 0 points et aucun but marqué, l'OM est donc la plus mauvaise équipe de cette phase de groupes de la Ligue des Champions après quatre rencontres. Et en conférence de presse, André Villas-Boas ne cachait pas sa déception.

«On a touché le fond, comme vous pouvez l'imaginer»