Foot - OM

Ligue des Champions : Une défaite et un triste record pour l’OM !

Publié le 25 novembre 2020 à 22h53 par La rédaction

Les journées se suivent et se ressemblent. Ce mercredi, l’OM s’est de nouveau incliné face au FC Porto (0-2), la 4ème défaite en 4 matchs.

Pour l’OM, le cauchemar se poursuit en Ligue des Champions. Totalisant déjà 12 défaites consécutives sur la scène européenne, les hommes d’André Villas-Boas viennent d’enchainer un 13ème revers, un record. En effet, ce mercredi, les Marseillais ont chuté au Vélodrome face au FC Porto (0-2). Alors que l’entraîneur portugais de l’OM avait tenté des paris au coup d’envoi, ils n’ont clairement pas payé. Des buts de Zaidu Sanusi et de Sergio Oliveira ont permis à Porto de repartir avec la victoire, plongeant par la même occasion les Marseillais dans une situation bien compliquée, totalisant désormais 4 défaites après 4 journées et toujours 0 but marqué.