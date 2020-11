Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas justifie son choix fort avec Dario Benedetto !

Publié le 25 novembre 2020 à 21h15 par T.M.

Alors que l’OM affronte le FC Porto ce mercredi, Dario Benedetto a début la rencontre sur le banc de touche. Pourquoi ? André Villas-Boas s’est expliqué.

Après 3 défaites en 3 matchs de Ligue des Champions, l’OM espère enfin remporter un match et mettre fin à une terrible série sur la scène européenne. Pour cela, il faudra se défaire du FC Porto ce mercredi. Une rencontre pour laquelle André Villas-Boas a réservé quelques surprises pour sa composition d’équipe. Luis Henrique est titulaire, Dimitri Payet sur le banc de touche et Valère Germain a été préféré à Dario Benedetto à la pointe de l’attaque. En grande difficulté cette saison, l’attaquant argentin est donc remplaçant au coup d’envoi.

Un moyen de relancer Benedetto ?