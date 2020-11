Foot - OM

OM - Polémique : Adil Rami se lâche encore contre Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 25 novembre 2020 à 7h45 par La rédaction

Défenseur de l'OM entre 2017 et 2019, Adil Rami évolue aujourd'hui à Boavista. Malgré tout, le Français suit toujours de près ce qu'il se passe chez les Phocéens, ayant notamment une dent contre l'actuel président, Jacques-Henri Eyraud.

Arrivé à Marseille en 2017, Adil Rami est venu renforcer une défense en difficulté. En deux ans, le défenseur central a connu une formidable épopée en Ligue Europa, avec le parcours jusqu'en demi-finale en 2018. L'international français a ensuite été licencié pour faute grave après sa participation à Fort Boyard. Depuis, le joueur de 34 ans ne mâche pas ses mots envers Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM. Ces derniers mois, Adil Rami a ainsi multiplié les tacles à l'encontre de son ancien dirigeant et il ne semble pas enclin à s'arrêter, en remettant souvent une couche. Et cela a une nouvelle fois été le cas.

« Ce n'est pas un bon président pour l'OM »