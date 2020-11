Foot - OM

OM - Polémique : Di Meco, clash... Galtier répond à Villas-Boas !

Publié le 19 novembre 2020 à 9h15 par A.M.

Alors qu'André Villas-Boas a récemment pointé du doigt Christophe Galtier pour son échange avec Eric Di Meco divulgué durant le match entre l'OM et le FC Porto, l'entraîneur du LOSC a répondu à son homologue marseillais.

C'est une séquence devenue culte. Eric Di Meco, présent aux commentaires sur RMC Sport pour la déroute de l'OM contre le FC Porto (0-3), n'avait pu s'empêcher d'afficher son désarroi face à la prestation des Olympiens, dévoilant même le nom de plusieurs personnalités du football lui ayant envoyé un SMS durant le match. Parmi eux, Christophe Galtier, ce qui n'a pas du tout plu à André Villas-Boas qui estimait que l'entraîneur du LOSC lorgnait son poste sur le banc phocéen. « Ce n'est pas à cause des amis ou des textos de Di Meco ou des entraîneurs qui veulent travailler ici qu'on va arrêter de travailler. Ce sont les mêmes qui écrivent que ceux après le 4-0 face à Paris », lâchait le Portugais, très agacé, en conférence de presse. Mais Christophe Galtier se défend de s'être moqué de l'OM.

«Il se trompe. Il ne me connaît pas»