OM : Alvaro Gonzalez affiche les nouvelles ambitions !

Publié le 26 novembre 2020 à 8h50 par H.K. mis à jour le 26 novembre 2020 à 8h51

Battus 2-0 ce mercredi soir au Vélodrome face au FC Porto, l’OM détient désormais un triste record en Ligue des Champions, et se retrouve d’ores et déjà éliminé de la plus grande compétition européenne. Et Alvaro Gonzalez a tenu à évoquer la suite de la compétition…