OM - Malaise : Villas-Boas envoie un message fort à Luis Henrique !

Publié le 26 novembre 2020 à 9h15 par A.M.

Titulaire contre le FC Porto dans le couloir gauche de l'attaque, Luis Henrique a livré une performance décevante. Mais André Villas-Boas affiche son soutien pour le Brésilien.

Recruté pour 8M€ cet été, Luis Henrique a pour le moment bénéficier d'un temps de jeu très léger. Toutefois, à l'occasion de la réception du FC Porto en Ligue des Champions mercredi soir, André Villas-Boas a décidé d'aligner son jeune brésilien dès le coup d'envoi dans le couloir gauche de son attaque. Remplacé à l'heure de jeu par Dimitri Payet, Luis Henrique s'est montré discret pour sa première titularisation en Ligue des Champions qui s'est soldée par une départe (0-2). Mais après la rencontre, l'entraîneur de l'OM a tenu à défendre son jeune joueur.

«On doit le soutenir, car il a beaucoup de responsabilités»