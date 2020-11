Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas en rajoute une couche sur Payet !

Publié le 24 novembre 2020 à 15h15 par A.M.

Alors que Dimitri Payet est sous le feu des critiques depuis le début de saison, André Villas-Boas assure une nouvelle fois la défense de son numéro 10.

Depuis le début de saison, Dimitri Payet enchaîne les prestations décevantes. Auteur d'un but et d'une passe décisive en 9 rencontres, l'international français peine à retrouver son meilleur niveau. Mais surtout, alors qu'il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2024, le Réunionnais fait parler de lui à cause de son hygiène de vie. En effet, Dimitri Payet semble en surpoids ce qui pourrait avoir un impact sur ses prestations. José Mario Rocha, préparateur physique de l'OM, a récemment assuré que « Payet a le même poids aujourd’hui que la saison dernière », mais cela n'a pas suffi à faire taire les critiques qui cesseront seulement si l'ancien joueur de l'ASSE retrouve son niveau.

«Il a ma confiance»