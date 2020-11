Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle piste pour la reconstruction du Barça ?

Publié le 26 novembre 2020 à 16h00 par A.C.

Joan Laporta, candidat à la présidence du FC Barcelone, a un plan clair pour relancer le club catalan.

Josep Maria Bartomeu n’est plus le président du FC Barcelone et, désormais, tout le monde souhaite savoir qui lui succédera. Car cela va décider d’énormément de choses. Il y a notamment l’avenir d’un Lionel Messi en fin de contrat, mais également l’avenir de Ronald Koeman ou encore les grands axes du futur mercato, avec par exemple un retour de Neymar une nouvelle fois annoncé. Plusieurs candidats se sont d”ores et déjà manifesté, comme Victor Font, Toni Freixa, Jordi Farré, Agustí Benedito ou encore Lluís Fernández Alá.

Laporta veut Alemany au Barça