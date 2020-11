Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar préparerait un coup de tonnerre pour son avenir !

Publié le 26 novembre 2020 à 17h30 par T.M.

Une fois n’est pas coutume, l’avenir de Neymar est encore au centre de toutes les rumeurs. Alors qu’une prolongation avec le PSG est évoquée ces dernières semaines, voilà qu’un retour au FC Barcelone fait à nouveau parler à l’approche des élections présidentielles. Et un incroyable scénario pourrait être mis sur pied pour permettre à Neymar de retrouver la Catalogne.

Entre Neymar et le FC Barcelone, la flamme ne semble toujours pas éteinte. Alors que le Brésilien avait quitté les Blaugrana pour le PSG en 2017, cette décision était visiblement regrettée par le principal intéressé, qui a tout fait pour retrouver Lionel Messi et compagnie comme lors de l’été 2019. Cela n’a finalement jamais été possible et Neymar est donc toujours au PSG. D’ailleurs, cette histoire pourrait encore continuer un certain temps. En effet, désormais heureux dans la capitale, l’international auriverde serait désormais enclin à prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2022, avec les champions de France. Néanmoins, l’ombre du FC Barcelone plane toujours au-dessus de Neymar. Et depuis quelques semaines, de l’autre côté des Pyrénées, le feuilleton a été relancé. En effet, en janvier prochain, un nouveau président sera élu au Barça et au moment d’évoquer leur programme, chaque candidat est notamment interrogé sur un retour du Brésilien. Un débat qui diverge d’ailleurs puisque Victor Font ou encore Toni Freixa ont déjà fait savoir qu’ils n’envisageaient pas de faire revenir l’ancien joueur blaugrana. En revanche, ce n’est pas le cas d’Emili Rousaud, ancien bras droit de Josep Maria Bartomeu et qui pourrait donc lui succéder.

« Nous étudions la possibilité de le signer à la fin de son contrat en 2022 »