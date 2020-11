Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un plan colossal se dessine pour le retour de Neymar au Barça !

Publié le 26 novembre 2020 à 15h30 par H.K.

Alors qu’un nouveau candidat à la présidence du FC Barcelone se présentait ce jeudi devant la presse, le cas Neymar a de nouveau été évoqué. Et Emili Rousaud semble lui aussi avoir un plan pour que l’international brésilien quitte le PSG l’été prochain…

Le cas Neymar semble toujours être au cœur des prochaines élections présidentielles du FC Barcelone. Alors que plusieurs candidats, comme Victor Font ou Toni Freixa, ont annoncé qu’ils ne souhaitaient pas organiser le retour de l’international brésilien en Catalogne, un nouveau candidat présenté ce jeudi à la presse semble quant à lui prêt à faire revenir la star du PSG. Ainsi, Emili Rousaud, de son côté, a annoncé que l’international brésilien serait l’un des deux recrutements phares du FC Barcelone en cas d’élection. Et il livre également quelques détails de son plan…

Rousaud annonce l'arrivée de Neymar s'il est élu président du Barça

Ainsi, dans des propos relayés par AS , Emili Rousaud affiche les ambitions du FC Barcelone, notamment sur le marché des transferts, affirmant qu’il souhaitait recruter Neymar. « Il faut compléter l’équipe avec un ou deux joueurs franchise, qui terminent leur contrat en 2021 et 2022. L’équipe "Les meilleurs au Barça" et son directeur technique sont déjà en contact avec deux joueurs qui sont des mega-cracks mondiaux. Sur indication de mon directeur technique, à condition qu’il retire ses plaintes et fasse le tri dans son entourage, nous travaillons au retour de Neymar au Barça. En décembre, je pourrai annoncer le nom du second et il ne laissera personne indifférent. Et même si d’autres prononcent son nom, nous sommes les seuls à être en ligne directe avec lui (...) Ce que nous devons garder à l'esprit, c'est que notre maillot a du poids. Nous travaillons à la signature de joueurs de premier plan, lorsque leur contrat prendra fin. Avant qu'ils n'éclosent et qu'ils n'aient un prix élevé » . Le projet serait donc de rapidement tenter une approche auprès de Neymar afin de le recruter libre à l'issue de son bail en 2022, contrairement aux 222M€ déboursés par le PSG lors de son arrivée. Cependant, quelque chose semble toujours poser problème dans ce dossier…

«Nous travaillons pour le ramener à Barcelone s’il retire les poursuites contre le club»