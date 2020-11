Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola pourrait rendre un gros service à Leonardo !

Publié le 26 novembre 2020 à 20h45 par Th.B.

Alors que l’avenir de Pep Guardiola était flou à Manchester City avant qu’il ne prolonge récemment son contrat, Mauricio Pochettino aurait suivi d’un oeil intéressé l’évolution de la situation. Ce qui aurait pu mal finir pour le PSG qui ferait de l’Argentin le potentiel successeur de Thomas Tuchel.

Depuis son licenciement de Tottenham en novembre 2019, Mauricio Pochettino est toujours sans club. Et pourtant, ce n’est pas les options qui manqueraient. En effet, que ce soit le Real Madrid, Manchester United ou encore le PSG, le technicien argentin disposerait de multiples possibilités dans des clubs ou les postes d’entraîneurs pourraient rapidement être vacants. C’est le cas de Thomas Tuchel au PSG qui ne devrait pas voir son contrat courant jusqu’en juin prochain être prolongé. The Daily Mail révélait dernièrement que Pochettino ne se presserait pas pour sélectionner son prochain challenge et aurait jusqu’ici déjà repoussé plusieurs offres dans l’optique de choisir celle qu’il jugerait la plus adéquate à ses espérances.

Manchester City titillait Pochettino !