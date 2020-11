Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette pépite aurait pu ne jamais jouer au Barça !

Publié le 26 novembre 2020 à 21h30 par Th.B.

Révélation de cette saison avec le FC Barcelone, Pedri a fait tourner la tête de bien des clubs dont le Bayern Munich qui aurait tenté le tout pour le tout afin de le recruter lors du dernier mercato.

Il vient de souffler sa 18ème bougie mercredi et pourtant, Pedri commence déjà à se faire un nom au sein du football espagnol voire européen. En effet, ayant fait ses classes à Las Palmas, le FC Barcelone a vite vu le talent du milieu offensif et s’est attaché ses services dès l’été 2019 pour un transfert actif à la fin de la saison contre un chèque de 5M€. Un beau pari qui semble s’avérer gagnant à la vue des performances de Pedri au Barça en ce début de saison avec ses 2 buts toutes compétitions confondues. Et avec Las Palmas lors de l’exercice précédent, la nouvelle pépite du FC Barcelone avait déjà fait de l’oeil au Bayern Munich selon Gianluca Di Marzio, qui a expliqué que les champions d’Europe ne sont pas venus qu’à une reprise à la rencontre du FC Barcelone pour tenter de lui arracher Pedri.

Le Bayern Munich a tenté trois approches pour Pedri !