Mercato - Barcelone : Lionel Messi pourrait influencer tout le mercato du Barça !

Publié le 26 novembre 2020 à 16h30 par H.K.

Actuellement dans le flou concernant son avenir, Lionel Messi est en fin de contrat à l’issue de la saison au FC Barcelone. Alors que les candidats annoncent un à un leurs plans pour sa prolongation de contrat, la Pulga pourrait bien influencer tout le mercato barcelonais…

Lionel Messi continue d’être au centre des débats au FC Barcelone. Alors que son contrat prend fin à l’issue de la saison chez les Blaugrana , la Pulga n’a toujours pas prolongé, et était même tout proche d’un départ l’été prochain, avant de finalement se rétracter. Alors que beaucoup de candidats à la présidence du Barça utilisent la prolongation de Messi comme argument de campagne, l’international argentin pourrait influencer le mercato barcelonais à plus grande échelle encore…

Un aspect financier important

Ainsi, comme révélé par Deportes Cuatro , l’avenir de Messi pourrait changer du tout au tout le mercato barcelonais. En effet, le FC Barcelone est en grande difficulté financière. Si plusieurs joueurs sont ciblés pour le recrutement (notamment Memphis Depay), la prolongation de la Pulga pourrait coûter très cher aux dirigeants blaugrana. Tellement cher qu’ils seraient contraints d’abandonner de nombreux dossiers sur le marché des transferts, le manque d’argent pouvant rapidement se faire ressentir en cette période de crise sanitaire. De plus, la nouvelle priorité du Barça changerait du tout au tout sur le mercato avec la blessure de Gérard Piqué. Un nouveau défenseur central pourrait débarquer en Catalogne, ce qui pousserait Depay à dire définitivement au revoir à Barcelone…

Messi déterminant dans le dossier Garcia ?