Insulté au PSG, il prend la défense de Rabiot !

Axel Cornic

De retour pour la première fois au Parc des Princes depuis sa signature à l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a eu droit à un accueil assez violent de la part de ses anciens supporters. Mais l’international français n’est pas une exception, puisque ces dernières années le Paris Saint-Germain a déjà connu des cas similaires.

Le Classico a été marqué par l’énorme vague d’insultes qui a déferlé sur Adrien Rabiot et son entourage proche. Mais cet évènement est loin d’être une nouveauté en France ! Les retours d’anciens ont souvent été houleux et on a pu le constater ces dernières années, avec plusieurs joueurs passés par le PSG qui ont fini par rejoindre l’OM.

« Ça me touche énormément pour Adrien Rabiot »

L’un des exemples les plus flagrants est celui de Fabrice Fiorèse, qui après deux saisons passées au PSG a décidé de signer à l’OM en 2004. Invité sur RMC Sport, il a livré son avis concernant le cas Rabiot. « Ça me touche énormément pour Adrien Rabiot » a expliqué l’ancien milieu offensif.

« Evidemment que je l’ai mal pris, mais je me mets surtout à la place d’Adrien »

« Ce qui me rend fou, c'est que 15 ans après, on arrive encore à écrire mon nom sur une banderole ! » a poursuivi Fiorèse, évoquant des banderoles à son nom brandies par les supporters du PSG, dimanche dernier « Evidemment que je l’ai mal pris, mais je me mets surtout à la place d’Adrien. Ça reste un être humain, il a une famille et il fait des choix ».