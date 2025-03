Scandale Rabiot : L'annonce à Marseille que personne n'a vu venir !

Axel Cornic

Pour la première fois de retour au Parc des Princes depuis sa signature à l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a reçu un accueil très violent de la part de ses anciens supporters. L’ancien du Paris Saint-Germain d’ailleurs annoncé vouloir porter plainte, tout comme sa mère Véronique Rabiot, également prise pour cible par les insultes.

Ce sont des scènes que l’on n'aime pas voir dans le football. Tout le monde s’attendait à un accueil compliqué pour Adrien Rabiot, mais le Parc des Princes est allé beaucoup trop loin lors du dernier Classico. Le milieu de l’OM a en effet été la cible d’innombrables injures de la part des supporters du PSG, mais cela a surtout été le cas de son entourage proche et notamment sa mère Véronique Rabiot.

« Nous ne sommes pas exempts de tout reproche »

Les réactions ont été nombreuses et si du côté de Marseille on réclame des lourdes sanctions, une voix discordante s’est élevée ce mardi, avec Éric Di Meco. « Il est difficile de donner des leçons, tout le monde est concerné. Je me rappelle de la potence de Valbuena au Vélodrome, on a failli éborgner un entraîneur de l’OL, nous ne sommes pas exempts de tout reproche » a rappelé sur RMC Sport l’ancienne légende l’OM, revenant notamment sur le retour de Mathieu Valbuena au Vélodrome après sa signature à l’OL en 2015.

« Je suis très pessimiste »

Et Di Meco n’est pas vraiment optimiste pour l’avenir, avec une violence qui semble être toujours plus présente dans le football, surtout du côté des supporters. « Je suis très pessimiste, dans le sens où on nous explique qu’on ne peut plus se comporter dans les tribunes comme avant, sauf que c’est insoluble » a expliqué celui qui a remporté la Ligue des Champions 1993 avec l’OM. « Surtout que les instances du football, le président de la Ligue on ne l’a pas entendu ».