Mbappé lâche un aveu inquiétant à Deschamps !

Amadou Diawara

Après la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Villarreal, Kylian Mbappé a avoué qu'il était très fatigué. Lorsqu'il a retrouvé son capitaine et numéro 10 à Clairefontaine, Didier Deschamps a ironisé sur son état. Et Kylian Mbappé a réaffirmé qu'il pêchait sur le plan physique.

En difficulté lors de ses débuts au Real Madrid, Kylian Mbappé a retrouvé de sa superbe ces derniers mois. Mais comme il l'a avoué lui-même, le numéro 9 de Carlo Ancelotti commence à être sévèrement touché par la fatigue, et ce, à cause de l'enchainement des matchs.

«Je suis mort»

Ce mercredi soir, le Real Madrid a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Toutefois, la bande à Vinicius Jr a dû aller jusqu'à la séance des tirs au but pour venir à bout de l'Atlético de Madrid. Et trois jours plus tard, le club merengue s'est déplacé sur la pelouse de Villarreal.

«Cansado ? Un poquito ?»

Après un doublé et une victoire à l'arrachée contre Villarreal, Kylian Mbappé a reconnu qu'il était en grande difficulté sur le plan physique. « Je suis mort. C'est très difficile, tout le monde a regardé le match contre l'Atlético, 120 minutes, on a joué avec beaucoup d'émotion... Et puis deux jours après, jouer est difficile. L'échauffement a également été difficile, mais nous avons dû respecter le blason et nous battre jusqu'au bout, et c'est ce que nous avons fait et nous avons pu gagner », a reconnu l'attaquant du Real Madrid au micro de Movistar +.

«Pas facile»

Convoqué pour disputer les quarts de finale de la Ligue des Nations, Kylian Mbappé s'est présenté à Clairefontaine ce lundi après-midi, au même titre que tous les autres joueurs de l'équipe de France. Lorsqu'il a salué son capitaine et numéro 10, Didier Deschamps a ironisé sur son état athlétique, et ce, en espagnol. « Cansado ? Un poquito ? (Fatigué? Un peu?) », a demandé le sélectionneur des Bleus, le sourire aux lèvres. « Pas facile », a répondu Kylian Mbappé. L'échange entre les deux hommes a été partagé par la FFF par le biais d'un vidéo publiée sur YouTube.