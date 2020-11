Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une pépite à 45M€ ciblée pour oublier Thiago Silva ?

Publié le 27 novembre 2020 à 7h15 par La rédaction

Toujours à la recherche du digne successeur de Thiago Silva au sein de la charnière centrale du PSG, Leonardo aurait activé une nouvelle piste, menant à la jeune pépite de Schalke, Ozan Kabak.

Après huit ans de bons et loyaux services, Thiago Silva a quitté le PSG à l'issue de son contrat cet été, obligeant Leonardo à lui trouver un digne successeur. Après avoir échoué sur de nombreux dossiers cet été à l'instar de Kalidou Koulibaly, Milan Skriniar ou encore Antonio Rüdiger, Leonardo est toujours à la recherche du successeur du Brésilien au PSG. Récemment, le directeur sportif brésilien aurait coché les noms de David Alaba et Sergio Ramos, tous deux en fin de contrat respectivement au Bayern Munich et au Real Madrid. Toutefois, Leonardo explorerait également d'autres pistes...

Le PSG s'intéresserait à Ozan Kabak !