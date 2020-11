Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme indice sur l'avenir d'Allegri !

Publié le 27 novembre 2020 à 2h45 par A.M.

Annoncé avec insistance du côté du PSG, Massimiliano Allegri ne dirait toutefois pas non à un retour en Italie comme l'explique son adjoint Marco Landucci.

Alors que l'avenir de Thomas Tuchel est régulièrement remis en question, le nom de Massimiliano Allegri revient avec insistance pour le remplacer. Et pour cause, Leonardo apprécie grandement le profil de l'entraîneur italien libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec la Juventus. Toujours en attente d'un nouveau défi, Massimiliano Allegri compte toutefois revenir rapidement sur le devant de la scène comme l'explique son adjoint Marco Landucci.

«Nous espérions nous remettre sur les rails cette année»