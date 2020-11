Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas monte au créneau pour une recrue estivale !

Publié le 27 novembre 2020 à 2h00 par A.M.

Titulaire contre le FC Porto, Luis Henrique n'a pas livré une prestation inoubliable, mais André Villas-Boas tient à défendre le jeunr brésilien.

Recruté pour 8M€, Luis Henrique est le seul joueur sur lequel l'OM a investi, puisque les autres recrues sont arrivées libres ou sous la forme de prêts. Peu utilisé jusque-là, le jeune brésilien était titulaire dans le couloir gauche de l'attaque de l'OM contre le FC Porto (0-2). Mais l'ailier n'a pas particulièrement marqué les esprits lors de cette rencontre. Cependant, André Villas-Boas réclame du temps pour Luis Henrique.

«On doit le soutenir»