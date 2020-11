Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo devra se méfier dans le dossier Eriksen !

Publié le 27 novembre 2020 à 1h45 par D.M.

Le PSG continuerait de discuter avec l’Inter afin de négocier l’arrivée de Christian Eriksen lors du prochain mercato hivernal. Mais le club parisien devrait affronter une concurrence féroce dans ce dossier.

Recruté en janvier dernier par l’Inter, Christian Eriksen ne parvient pas à s’installer durablement dans le onze aligné par Antonio Conte. Face au Real Madrid ce mercredi en Ligue des champions, le milieu de terrain n’a pas été titularisé par son entraîneur et n’a disputé que les dernières minutes du match. Une situation qui déplait fortement au joueur qui pourrait quitter l’Inter cet hiver. Administrateur délégué de la formation italienne, Giuseppe Marotta avait d'ailleurs ouvert la porte à un départ d’Eriksen. « Si un joueur veut quitter le club, on ne le gardera pas. Christian (Eriksen) se comporte comme un professionnel, mais on décidera de son avenir en janvier » a déclaré le dirigeant le 22 novembre dernier dans un entretien à DAZN . Toutefois, le responsable a indiqué qu’il n’y avait « pas de discussion avancée avec un club pour le moment ».

Le PSG devra affronter la concurrence de clubs de Bundesliga