Mercato - PSG : Neymar, le gros coup de bluff d'un candidat à la présidence du Barça ?

Publié le 27 novembre 2020 à 20h30 par A.C.

Neymar, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2022, est devenu une des promesses de campagne des élections du FC Barcelone.

Après un été 2019 interminable, rythme par les envies de départ de Neymar, les choses semblent être rentrées dans le rang. Le Brésilien a en effet fait profil bas avec le Paris Saint-Germain la saison dernière, avant d’enfin trouver son bonheur dans la capitale. Nous vous avons en effet révélé en exclusivité sur le10sport.com que Neymar est très heureux au PSG. Suffisant pour faciliter la tâche de Leonardo pour une prolongation ? Pas encore. Surtout que l’ombre du FC Barcelone pourrait de nouveau planer sur ce dossier. Josep Maria Bartomeu parti, un retour de Neymar serait plus facile à envisager, à en croire la presse catalane. Ainsi, la star du PSG est rapidement devenue une promesse de campagne des différents candidats à la présidence ! Ils sont en effet plusieurs à avoir promis un retour de Neymar...

« Une personne de mon équipe a parlé avec l’entourage de Neymar et la réponse n’a pas été négative »

C’est le cas d’Emili Rousaud. Celui qui a officialisé sa precandidature à la présidence du FC Barcelone ce jeudi, a clairement expliqué vouloir recruter Neymar. « Nous allons recruter deux joueurs de haut niveau, l'un d'eux est Neymar » a-t-il lancé, d’après Sport et MARCA ... avant de rapidement calmer les choses ! « Une personne de mon équipe a parlé avec son entourage et la réponse n’a pas été négative. Mais nous n’avons pas encore défini les aspects économiques » a expliqué Rousaud, cette fois au micro de La Cadena SER . « La signature de Neymar est inabordable aujourd’hui. J'ai dit que nous étudions la possibilité de le signer à la fin de son contrat en 2022. Par conséquent, il n'y a pas de paiement de transfert. Il suffit de négocier avec le joueur. C’est un travail qui doit être fait pendant des mois ».

