Foot - Mercato- PSG

Mercato - PSG : Barcelone prêt à revenir à la charge pour Neymar ? La réponse !

Publié le 27 novembre 2020 à 13h15 par H.G.

Alors qu’Emili Rousaud a déclaré qu'il ferait revenir Neymar au FC Barcelone si jamais il venait à être élu président du club catalan le 24 janvier prochain, il se pourrait que ce projet ne soit en réalité pas en mesure d’aboutir.

« Nous allons recruter deux joueurs de haut niveau, l'un d'eux est Neymar. Nous travaillons pour le ramener à Barcelone ... s'il retire les poursuites contre le club. Nous avons contacté son entourage et effectivement ces poursuites ne facilitent pas la chose. L’année dernière il avait l’intention de revenir », a expliqué Emili Rousaud ce jeudi, affirmant ainsi qu’il a pour projet de faire revenir Neymar au FC Barcelone si jamais il venait à être élu président des Blaugrana le 24 janvier prochain. Ainsi, après le rocambolesque feuilleton à l’été 2019, le Barça pourrait revenir à la charge pour arracher le Brésilien au PSG, et ce dans un contexte où son contrat actuel expirera en juin 2022. Cependant, les propos d’Emili Rousaud pourraient bien n’être qu’un simple discours électoral…

Le retour de Neymar est un rêve impossible pour le FC Barcelone