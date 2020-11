Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce candidat ne se fait pas d’illusion pour Messi !

Publié le 27 novembre 2020 à 7h00 par Th.B.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Emili Rousaud sait bien que la situation économique actuelle ne permet pas au club culé d'offrir un nouveau contrat dans les mêmes conditions à Lionel Messi dont le départ semble se profiler.

L’avenir de Lionel Messi ne cesse de faire parler dans la presse, et pour cause. Souhaitant déjà quitter le FC Barcelone au cours du mercato estival, le capitaine du Barça pourrait toujours vouloir changer d’air bien que Josep Maria Bartomeu ait déposé sa démission en octobre dernier et qu’un nouveau président sera élu le 24 janvier prochain. Selon La Cuatro , Lionel Messi préparerait déjà son départ à Manchester City. Néanmoins, certains candidats à la présidence à l’image de Victor Font, font de la prolongation de contrat de Messi une priorité. Mais pour Emili Rousaud, il ne faut pas se voiler la face. Dans ces conditions, il est impossible de conserver Lionel Messi.

«Avec les conditions salariales actuelles, il est impossible de continuer»