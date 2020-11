Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au Barça, on s’inquiète pour Lionel Messi !

Publié le 27 novembre 2020 à 4h00 par T.M.

Après le feuilleton de cet été, un départ de Lionel Messi reste d’actualité. Et du côté du FC Barcelone, on craint bel et bien le pire pour l’avenir de l’Argentin.

Si Lionel Messi est aujourd’hui un joueur du FC Barcelone, cela était loin d’être gagné cet été. En effet, l’Argentin avait publiquement fait part de ses intentions de partir. Finalement, au terme d’un bras de fer avec sa direction et ne voulant pas entrer en guerre avec son club de coeur, Messi a accepté de rester en Catalogne. Pour autant, la menace d’un départ est loin d’être dissipée. En effet, le sextuple Ballon d’Or est dans sa dernière année de contrat et pourrait donc être libre l’été prochain. Le prochain président du FC Barcelone aura donc fort à faire pour convaincre Lionel Messi de prolonger.

« La sensation que cela sera difficile »