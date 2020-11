Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi au coeur d'une énorme bataille !

Publié le 27 novembre 2020 à 2h30 par A.M.

Alors que la campagne électorale fait rage au FC Barcelone, Xavi se retrouve au cœur des débats entre les candidats.

Depuis l'annonce de la démission de Josep Maria Bartomeu, la campagne électorale fait rage pour lui succéder à la présidence du FC Barcelone. En effet, plusieurs candidats sont déjà en course et plusieurs sujets sont sur la table. La prolongation de Lionel Messi est bien évidemment l'enjeu majeur de cette campagne, mais le nom du futur entraîneur du Barça est également débattu. Et pour Toni Freixa, Ronald Koeman est l'homme de la situation et l'heure de Xavi n'est pas encore venue. « Xavi entraînera le Barça un jour, mais ce n’est pas encore son heure. Aujourd’hui, l’entraîneur, c’est Koeman » confie-t-il à El Larguero . Une sortie qui semble directement adressée à Victor Font, le favori de cette élection, qui a placé Xavi au cœur de son projet pour le Barça.

Freixa et Font en désaccord pour Xavi