Mercato - Barcelone : Le retour d’une légende est plus que jamais programmé !

Publié le 27 novembre 2020 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors que l’élection présidentielle du FC Barcelone aura lieu le 24 janvier, plusieurs candidats ont l’intention de nommer Xavi à un poste de responsabilité s’ils sont élus. Ainsi, tout indique que le retour de l’ancien milieu de terrain barcelonais est plus que jamais proche de devenir une réalité.

Une nouvelle ère va prochainement s’ouvrir au FC Barcelone. Après Josep Maria Bartomeu, qui a démissionné fin octobre et dont le second mandat a été marqué par de nombreuses polémiques institutionnelles et des résultats en berne, sans oublier le rocambolesque feuilleton Lionel Messi cet été, les observateurs du club catalan espèrent que cette nouvelle élection permettra au Barça de repartir sur de bons rails. L’élection visant à élire un successeur à Josep Maria Bartomeu à la tête des Blaugrana se tiendra le 24 janvier prochain, ce qui laisse le temps pour les prétendants au poste pour présenter leur projet. Et pour bon nombre d’entre eux, une partie de leur plan se situe dans un retour au FC Barcelone de Xavi, lui qui est actuellement l’entraîneur de l’équipe d’Al-Sadd au Qatar.

Trois candidats veulent arriver avec Xavi dans leurs valises !

L'enjeu est de savoir dans quel rôle l’ancien capitaine du Barça effectuerait son grand retour au sein de son club de toujours. Victor Font l’a un temps imaginé comme entraîneur, mais Ronald Koeman est pour l’heure bien en place. Ainsi, Xavi pourrait se voir un offrir au sein de la direction de l’écurie barcelonaise. Mais une chose est certaine, ils sont trois candidats à vouloir un retour de la légende du Barça : Joan Laporta, Victor Font, et Emili Rousaud. Le second cité travaille même avec lui depuis longtemps, mais Xavi n’a pour autant pas encore soutenu sa candidature. Une absence de prise de position qui, aux yeux de MARCA , se justifie aisément. En effet, alors que deux autres candidats veulent aussi le voir revenir, il est difficile pour le vainqueur de la Coupe du Monde 2010 de se positionner publiquement et ainsi risquer de se voir fermer une porte. Mais une chose est certaine, le retour de Xavi est souhaité aussi bien par plusieurs candidats que par une grande partie des observateurs du FC Barcelone.

Que décidera le principal intéressé ?