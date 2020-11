Foot - Mercato- PSG

Mercato - PSG : Leonardo va revenir à la charge pour David Alaba !

Publié le 27 novembre 2020 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il avait un temps été annoncé du côté du PSG cet été, David Alaba est finalement resté au Bayern Munich. Mais après l’annonce de la non-prolongation de l’Autrichien en Bavière, Leonardo pourrait une nouvelle fois tenter de l’attirer cet hiver. Seulement voilà, le club de la capitale ne sera pas seul sur le dossier.

Cet été, le PSG était en quête de renfort sur le flanc gauche de sa défense, en charnière centrale et au milieu de terrain. Un chantier conséquent qui aurait pu être comblé avec seulement un seul homme : David Alaba. Et pour cause, l’international autrichien présente l’avantage d’être extrêmement polyvalent en se montrant performant à ces trois postes. Seulement voilà, si le PSG avait été annoncé sur ses traces, tout comme Manchester City, le Real Madrid ou le FC Barcelone, David Alaba est finalement resté au Bayern Munich, où son contrat s’achèvera le 30 juin prochain. Et justement, il est désormais acté que ce bail ne sera pas renouvelé, les Bavarois ayant annoncé avoir mis fin aux discussions avec son clan en raison de prétentions salariales trop élevées.

Le PSG n’a pas oublié David Alaba !

Ainsi, le Bayern Munich n’aura d’autres choix que de se séparer de David Alaba cet hiver s’il ne souhaite pas le voir filer librement et gratuitement six mois plus tard. Le feuilleton promet d’être l’un des dossiers les plus actifs de cette session hivernale des transferts à venir. Et à en croire les informations Christian Falk, journaliste de BILD , le PSG compte bien essayer de tirer son épingle du jeu au cours des prochaines semaines. En effet, le Paris Saint-Germain ferait toujours partie des clubs intéressés par la perspective d’enrôler le numéro 27 du Bayern Munich. Six mois après avoir été lié au club de la capitale une première fois, David Alaba pourrait donc faire son arrivée dans l’effectif de Thomas Tuchel cet hiver, chose qui représenterait un renfort de choix pour un PSG orphelin de Thiago Silva en défense centrale, parti à Chelsea l’été dernier à la fin de son contrat, et de Juan Bernat, absent pour cause de rupture des ligaments croisés et qui ne pourrait effectuer son retour qu’en mars.

