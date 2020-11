Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se dégage pour Leonardo avec Alaba !

Publié le 22 novembre 2020 à 21h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain voient de plus en plus d’obstacles tomber dans la course à David Alaba.

Il est peut-être l’un des joueurs les plus courtisés au monde, actuellement. Il faut dire que David Alaba est en fin de contrat avec le Bayern Munich et une prolongation a d’ores et déjà été exclue par les dirigeants bavarois. Leonardo a ainsi flairé le bon coup, afin d’attirer au Paris Saint-Germain celui qui a été considéré comme le meilleur latéral gauche au monde et qui réussit parfaitement sa reconversion en défenseur central. Mais forcément, le PSG n’a pas été le seul club alerté par la situation, puisque le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore Manchester City suivraient également Alaba.

Après la Juve, l’Inter jette aussi l’éponge pour Alaba