Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour David Alaba !

En fin de contrat avec le Bayern le 30 juin, David Alaba susciterait l'intérêt du PSG et de plusieurs autres écuries européennes. Interrogé en conférence de presse sur l'avenir de son défenseur autrichien, Hans Dieter-Flick s'est livré sur ses intentions à son égard.

Pour remplacer Thiago Silva, qui s'est engagé librement en faveur de Chelsea, Leonardo aurait coché le nom de David Alaba cet été. En fin de contrat en juin 2021, le défenseur autrichien aurait pu quitter le Bayern à moindre cout lors de la dernière fenêtre de transferts pour éviter un départ libre, mais il est finalement resté en Bavière. Après plusieurs tentatives pour prolonger David Alaba, le club basé à Munich n'aurait toujours pas trouvé la solution pour lui faire entendre raison. Dans cette optique, le PSG et plusieurs autres grosses cylindrées européennes seraient d'autant plus déterminés à profiter de la situation au mois de janvier ou début juillet. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Hans Dieter-Flick a lâché ses vérités sur l'avenir de David Alaba. Et il semble ne pas du tout vouloir le vendre cet hiver.

«Nous pensons à l'avenir, mais...»