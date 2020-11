Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait réussir un coup magistral à 0€ !

Publié le 20 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que David Alaba ne prolongera pas son contrat au Bayern Munich, le PSG serait le favori pour accueillir l'Autrichien.

En fin de contrat en juin prochain, David Alaba sera probablement l'un des très gros coups du prochain mercato estival. Et pour cause, le contrat de l'international autrichien ne devrait pas être prolongé comme l'a annoncé le Bayern Munich. Par conséquent, la course au joueur du club bavarois s'annonce rude puisque de nombreuses formations européenne semblent être sur le coup. Mais le PSG aurait clairement son mot à dire.

Le PSG favori pour Alaba ?