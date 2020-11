Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une possible arrivée de Paul Pogba ? La réponse !

Publié le 22 novembre 2020 à 19h15 par T.M.

Actuellement sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United, Paul Pogba reste tout de même au centre des rumeurs concernant son avenir. Alors que le Real Madrid et la Juventus ne sont jamais bien loin du champion du monde, pourrait-on voir le Français rejoindre le PSG ?

Initialement lié jusqu’en 2021, Paul Pogba a vu Manchester United lever son option pour le prolonger d’une saison. Le Français ne partira donc pas libre à l’issue de la saison. Pour autant, un départ de La Pioche serait toujours d’actualité. En effet, depuis plusieurs semaines, Pogba est en difficulté chez les Red Devils, n’était plus un titulaire aux yeux d’Ole Gunnar Solskjaer. Face à cette situation, c’est donc loin de Manchester United que le champion du monde pourrait retrouver le sourire. Mais pour aller où ? Alors que la rumeur d’une arrivée au Real Madrid est encore et toujours évoquée, un retour à la Juventus l’est aussi. Quid alors d’un possible transfert au PSG ?

Les obstacles Neymar et Mbappé !