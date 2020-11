Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo ne facilite pas la tâche de Leonardo... avec Mbappé !

Publié le 22 novembre 2020 à 17h30 par A.C.

La prolongation de Kylian Mbappé semble être une des grandes priorités de Leonardo au Paris Saint-Germain. Mais les choses ne s’annoncent pas simples...

L’avenir de Kylian Mbappé fait énormément parler. Il faut dire que la star du Paris Saint-Germain est, avec Erling Haaland, l’un des jeunes joueurs les plus convoités au monde. Son contrat avec le PSG court jusqu’en juin 2022, comme celui de Neymar. L’Équipe aurait ainsi récemment annoncé que Leonardo aurait eu plusieurs entretiens avec Mbappé ainsi que son entourage, en vue d’une possible prolongation. Il y a toutefois un obstacle de taille pour le PSG. En Espagne, Florentino Pérez semble en effet prêt à tout pour attirer le prodige français au Real Madrid ! Eurosport UK a même annoncé qu’un énorme contrat attendrait Mbappé dans la capitale espagnole, avec un salaire de 2,2M€ par mois soit près de 27M€ net par an.

Un retour de Cristiano Ronaldo évoqué...

Pourtant, à Madrid on semble également avoir un autre rêve... le retour de Cristiano Ronaldo. MARCA a en effet annoncé que la légende portugaise pourrait bien faire son grand retour au Real Madrid ! Le quotidien madrilène évoque en effet la nostalgie de Cristiano Ronaldo, qui a quitté le Real Madrid en 2018 pour rejoindre la Juventus. Une information démentie par la presse italienne, puisque ce dimanche Tuttosport assure que le quintuple Ballon d’Or n’aurait aucune intention de quitter Turin pour retrouver Madrid.

...Mais Pérez n’a d’yeux que pour Mbappé