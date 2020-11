Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Christian Eriksen, Leonardo voit la porte s'ouvrir !

Publié le 22 novembre 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Alors que Christian Eriksen est en grande difficulté à l'Inter, Leonardo songerait à profiter de la situation pour le récupérer au mois de janvier. Interrogé sur l'avenir de son milieu offensif danois, Giuseppe Marotta a fait clairement savoir qu'il ne comptait pas conserver un joueur contre son gré.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Christian Eriksen serait on ne peut plus incertain. Depuis son transfert à l'Inter, le milieu offensif danois vit une terrible période. Très peu utilisé par Antonio Conte, Christian Eriksen vivrait très mal ses débuts à Milan. A tel point qu'il aurait pu changer de club lors du dernier mercato estival. En quête de renforts pour étoffer le milieu de terrain de Thomas Tuchel, Leonardo aurait d'ailleurs pensé à recruter Christian Eriksen cet été, mais il s'est finalement tourné vers Danilo Pereira et Rafinha. Alors que l'ancien de Tottenham est toujours dans la panade à l'Inter, le directeur sportif du PSG n'aurait pas tiré un trait sur lui. Toutefois, Christian Eriksen ne serait pas une priorité pour le club parisien. « E n ce moment, (Christian) Eriksen ne semble pas être une option pour le Paris Saint-Germain , a précisé Simone Rovera, journaliste chez Téléfoot , dans des propos rapportés par BT Sport . Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, pour des raisons économiques. Le PSG a perdu jusqu'à 100 millions d'euros cette année - et cette perte pourrait augmenter. Et Eriksen a un énorme salaire à l'Inter. Il gagne 7,5 millions d'euros. Ce n'est donc pas une priorité pour le moment » .

Une gestion de Conte au coeur des débats

Alors qu'un échange avec Leandro Paredes pourrait être négocié entre le PSG et l'Inter, le clan Christian Eriksen n'a pas souhaité alimenter cette rumeur. « Sans commentaire » , a simplement lâché Martin Schoots, l'agent du Danois, à BT Sport . Mais qu'en pense Antonio Conte ? Interrogé sur la situation de Christian Eriksen, le coach des Nerazzurri a lâché ses vérités. « J’ai toujours dit que je faisais les choix pour le bien de l’Inter. Christian a eu de nombreuses occasions, il a joué plus que d'autres. Quand je le jugerai approprié, il commencera la rencontre ou entrera en jeu, sinon je prendrai d’autres décisions. S’il peut jouer plus bas ? Non je ne pense pas, pas du tout. Ça va trop le pénaliser. Christian a des qualités importantes, il peut frapper le ballon des deux pieds. Si vous le transformez entièrement en le plaçant devant la défense, vous lui enlevez sa plus grande force » , a expliqué Antonio Conte en conférence de presse.

«Il n'y a pas de discussion avancée avec un club pour le moment»