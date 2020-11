Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato - OL : Deux attaquants chassés si Dembélé part en janvier

Publié le 22 novembre 2020 à 17h15 par Alexis Bernard

L’OL se prépare à toutes les éventualités, comme celle de voir Moussa Dembélé partir en janvier. Pour sa succession, les Gones ont deux noms en tête.

A l’approche du mercato d’hiver, tous les regards sont braqués sur Memphis Depay du côté de Lyon. Courtisé par le FC Barcelone depuis cet été et l’arrivée de Ronald Koeman sur le banc catalan, l’attaquant lyonnais est toujours suivi pour janvier. Mais pour les dirigeants lyonnais, il n’est pas le seul à pouvoir plier bagage cet hiver. Moussa Dembélé est lui aussi une possible opération de l’intersaison.

Dia et Slimani pour succéder à Dembélé

Dans la perspective d’un départ de Moussa Dembélé, l’OL a deux noms en tête. Comme le10sport.com l’a révélé ce dimanche, Boulaye Dia est un profil très apprécié dans l’état-major lyonnais. Mais d’après nos sources, Lyon pense aussi à Islam Slimani, qui a fait le bonheur de l’AS Monaco la saison dernière. A 32 ans, l’attaquant de Leicester arrive en fin de contrat chez les Foxes. Une transaction en janvier est clairement à l’étude et l’OL pourrait saisir cette opportunité.